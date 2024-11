Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Molfetta si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si aggireranno tra il 42% e il 64%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 3%.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mantenere una predominanza di nubi sparse. Le temperature saliranno, raggiungendo i 19°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 29,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 55%. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo una mattinata asciutta e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 44%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 21,7 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 44,6 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 61%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Molfetta indicano una giornata prevalentemente asciutta e mite, con un aumento della nuvolosità nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata, mentre si prepareranno a condizioni più variabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° prob. 17 % 6.4 SSO max 8.2 Libeccio 69 % 1014 hPa 5 nubi sparse +15.1° perc. +14.5° prob. 13 % 9.6 SSO max 17.4 Libeccio 68 % 1013 hPa 8 nubi sparse +17° perc. +16.4° prob. 1 % 16.1 SSO max 29.2 Libeccio 62 % 1014 hPa 11 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 15.8 SO max 22.5 Libeccio 53 % 1012 hPa 14 nubi sparse +20.1° perc. +19.4° Assenti 12.3 O max 17.4 Ponente 50 % 1011 hPa 17 nubi sparse +17.7° perc. +17° Assenti 20.4 SO max 33.7 Libeccio 59 % 1011 hPa 20 cielo coperto +17.3° perc. +16.6° Assenti 21.8 SO max 42.8 Libeccio 59 % 1011 hPa 23 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° Assenti 19.3 SO max 41.3 Libeccio 63 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:29

