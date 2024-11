Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Molfetta di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. La mattina porterà piogge leggere, con una temperatura che scenderà fino a 12,3°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e una temperatura massima di 12,6°C. La sera si concluderà con un cielo nuovamente coperto e piogge leggere.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si manterrà attorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Le condizioni di umidità saranno elevate, intorno al 55%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si attesteranno intorno a 0,32mm. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,5 km/h. L’umidità aumenterà fino a 76%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, le piogge si intensificheranno, passando a pioggia moderata, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 99%, e si registreranno circa 1,02mm di pioggia. Anche in questo intervallo, il vento sarà debole, con velocità di circa 6,1 km/h.

La sera si presenterà con un cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai 12,9°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 30%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’83%, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni piovose, con temperature che si manterranno fresche. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi simili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che non supereranno i 14°C. Si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e fresco, con attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.4° perc. +13.3° Assenti 5.1 NE max 6.8 Grecale 53 % 1021 hPa 5 cielo coperto +14.6° perc. +13.4° prob. 9 % 1 NNO max 4.5 Maestrale 52 % 1022 hPa 8 pioggia leggera +12.3° perc. +11.6° 0.32 mm 11.8 O max 12 Ponente 76 % 1023 hPa 11 pioggia leggera +12.4° perc. +11.8° 0.53 mm 11.8 ONO max 11.3 Maestrale 80 % 1022 hPa 14 pioggia moderata +12.3° perc. +11.8° 1.02 mm 6.1 NNO max 7.6 Maestrale 84 % 1021 hPa 17 pioggia leggera +12.6° perc. +12.1° 0.15 mm 8.1 NE max 8.7 Grecale 84 % 1021 hPa 20 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 19 % 9.6 E max 11.6 Levante 81 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +12.9° perc. +12.5° 0.75 mm 2.3 N max 7.1 Tramontana 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.