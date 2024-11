Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 51%, con temperature attorno ai +13,6°C. Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con un aumento della temperatura fino a +17°C. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa fino al 75% e un’intensificazione del vento, che raggiungerà i 16 km/h. Martedì, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89% e temperature fino a +19°C. Mercoledì e Giovedì, le condizioni si deterioreranno ulteriormente, con copertura nuvolosa al 100% e venti forti fino a 42,6 km/h, accompagnati da possibilità di piogge.

Lunedì 18 Novembre

Durante la notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 51%. La temperatura si attesterà attorno ai +13,6°C, con una temperatura percepita di +12,6°C. La velocità del vento sarà di 7,2 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8,2 km/h. L’umidità si manterrà al 61% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una temperatura che salirà fino a +17°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che varieranno dal 3% al 12%. La temperatura percepita si avvicinerà a +16,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud, con velocità comprese tra 0,3 km/h e 8,4 km/h. L’umidità si manterrà tra il 53% e il 61%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà fino al 75%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una temperatura percepita di +16,4°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 16 km/h da Est-Sud Est, con raffiche fino a 19,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 61%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e una temperatura che scenderà a +16,2°C. La copertura nuvolosa sarà dell’88% e il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest con velocità di 4,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, al 67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. La temperatura si attesterà attorno ai +16°C, con una temperatura percepita di +15,4°C. La velocità del vento sarà di 3,8 km/h, proveniente da Sud-Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Si registrerà una probabilità di precipitazioni del 11%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da +15,9°C a +19°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 97%. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 12,9 km/h da Sud-Ovest. L’umidità si manterrà tra il 54% e il 68%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non cambierà significativamente, con il cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà del 98% e il vento soffierà con una velocità di 21,9 km/h, proveniente da Sud-Ovest. L’umidità si manterrà al 57%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature in calo fino a +16,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 29% e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 23,7 km/h. L’umidità si attesterà al 63% e la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Mercoledì 20 Novembre

Durante la notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai +17°C, con una temperatura percepita di +16,4°C. La velocità del vento sarà di 26,7 km/h, proveniente da Sud-Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 52,5 km/h. L’umidità si manterrà al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +17,5°C a +20°C. La copertura nuvolosa sarà costante al 100%. Il vento si intensificherà ulteriormente, raggiungendo velocità di 31 km/h. L’umidità si manterrà tra il 53% e il 64%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non cambierà, con il cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 36,6 km/h. L’umidità si attesterà al 50%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature in calo fino a +17,9°C. La copertura nuvolosa sarà ancora al 100% e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 39,5 km/h. L’umidità si manterrà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 999 hPa.

Giovedì 21 Novembre

Durante la notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai +16,8°C, con una temperatura percepita di +16,1°C. La velocità del vento sarà di 42,6 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 74,3 km/h. L’umidità si manterrà al 59% e la pressione atmosferica sarà di 999 hPa. Si registrerà una probabilità di precipitazioni del 22%.

Nella mattina, si preverranno piogge leggere con una temperatura che scenderà a +15,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 34,6 km/h. L’umidità si attesterà al 65%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +11,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento soffierà con intensità, raggiungendo i 44,4 km/h. L’umidità si manterrà al 65%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature in calo fino a +11,3°C. La copertura nuvolosa sarà ancora al 100% e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 39,3 km/h. L’umidità si attesterà al 44% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni presenteranno un clima variabile, con temperature che si manterranno generalmente miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa e possibilità di piogge, specialmente nella giornata di Giovedì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda il vento, che si prevede sarà forte nei prossimi giorni.

