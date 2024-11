Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si passerà a un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, con qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni significative. La sera si chiuderà con un cielo che rimarrà in gran parte sereno, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, a partire da mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 15,4°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno già dalle prime ore del giorno. Alle 06:00, la temperatura scenderà a 13,8°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima piacevole. L’umidità si ridurrà, portandosi al 46%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza si farà più leggera, con velocità che si attesteranno intorno ai 5-7 km/h.

La sera porterà temperature in calo, con valori che si aggireranno attorno ai 15°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Mondragone si prospettano favorevoli, con un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 20°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto e passeggiate. La settimana si aprirà quindi con un meteo stabile e gradevole, senza particolari variazioni in vista.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° prob. 3 % 11.7 ENE max 12.8 Grecale 74 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° prob. 4 % 12.1 NE max 13.6 Grecale 78 % 1020 hPa 7 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° Assenti 12 ENE max 15.6 Grecale 76 % 1020 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18.3° Assenti 10.3 E max 12.6 Levante 54 % 1019 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 4.9 SE max 8.4 Scirocco 46 % 1017 hPa 16 cielo sereno +18.1° perc. +17.4° Assenti 5.4 SO max 6 Libeccio 57 % 1018 hPa 19 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° Assenti 11 ENE max 14 Grecale 60 % 1019 hPa 22 poche nuvole +14.8° perc. +14.2° Assenti 14.1 NE max 17.1 Grecale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:47

