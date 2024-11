Previsioni Meteo Mondragone: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di circa 10,1°C al mattino e una massima che non supererà i 15,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole aumenterà gradualmente, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da ovest, con velocità che varieranno tra i 1 km/h e i 9,5 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 65%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-nord est, con una velocità di circa 6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con poche nuvole, e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 15°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre i venti rimarranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo passerà da poche nuvole a cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 74%. I venti, pur rimanendo leggeri, si orienteranno maggiormente verso ovest, con una velocità che potrà arrivare fino a 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 73%. I venti saranno molto leggeri, contribuendo a una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mondragone nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che nei giorni successivi non ci saranno significative variazioni, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11° perc. +9.8° Assenti 6.4 NNE max 6.2 Grecale 65 % 1020 hPa 4 cielo sereno +10.3° perc. +9.1° Assenti 7 NNE max 6.2 Grecale 66 % 1019 hPa 7 poche nuvole +10.8° perc. +9.7° Assenti 6.7 NE max 6.2 Grecale 67 % 1020 hPa 10 poche nuvole +14.7° perc. +13.8° Assenti 2.1 ESE max 4.7 Scirocco 62 % 1019 hPa 13 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° Assenti 6.8 OSO max 8.6 Libeccio 62 % 1017 hPa 16 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 6.4 O max 9 Ponente 73 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 1.6 ONO max 6 Maestrale 73 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° Assenti 3 ENE max 5.8 Grecale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:42

