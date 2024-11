Previsioni Meteo Mondragone: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Lunedì 18 Novembre a Mondragone si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 16°C, con un incremento rispetto alla notte. La presenza di piogge, seppur leggere, accompagnerà gran parte della giornata, rendendo necessario un ombrello per chi si troverà all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 6,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare segni di cambiamento. Il cielo sarà ancora coperto, ma si assisterà a un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 16°C entro le 11:00. Le piogge si faranno più consistenti, con accumuli di 0,14 mm di pioggia previsti. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 10,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 100%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,23 mm. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che raggiungeranno i 13,8 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento della visibilità a causa della pioggia leggera, che continuerà a cadere fino a tarda notte. Le temperature si manterranno stabili sui 16°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 74%. La pressione atmosferica rimarrà costante, intorno ai 1014 hPa, e il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mondragone indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre caratterizzata da nuvolosità e piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 2 % 7.3 NE max 7 Grecale 77 % 1015 hPa 4 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 10 % 8.2 NE max 7.6 Grecale 78 % 1014 hPa 7 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° prob. 21 % 9 ENE max 10.5 Grecale 80 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +16.1° perc. +15.7° 0.22 mm 3.9 E max 7.4 Levante 77 % 1015 hPa 13 cielo coperto +17° perc. +16.6° prob. 51 % 3.2 NO max 5.4 Maestrale 73 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +16° perc. +15.8° 0.15 mm 6.9 ONO max 10.4 Maestrale 79 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.12 mm 12.5 O max 18.6 Ponente 75 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.18 mm 15.7 O max 19.1 Ponente 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:41

