Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per domani martedì 19 novembre

Le previsioni meteo per Martedì 19 Novembre a Monopoli si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 15°C, mentre il picco massimo raggiungerà i 19,2°C nel corso della mattina. I venti si faranno sentire, con intensità variabile, e la copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 78%, con una leggera brezza proveniente da Sud. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, mentre l’umidità si attesterà attorno all’82%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 19°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa scenderà al 68%, e i venti si faranno più intensi, con velocità che toccheranno i 25,6 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 64%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere mite, con temperature che si manterranno tra i 18°C e i 19°C. Le nubi sparse torneranno a farsi più presenti, con una copertura nuvolosa che arriverà al 54%. I venti, provenienti principalmente da Sud-Ovest, raggiungeranno velocità di circa 21,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 9%, e l’umidità si attesterà intorno al 75%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si coprirà completamente. Le temperature scenderanno a circa 16°C, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 97%. I venti continueranno a soffiare con intensità, arrivando fino a 35,2 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monopoli indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Dopodomani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di cieli più sereni. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.3° perc. +15° prob. 24 % 11.4 S max 16.9 Ostro 82 % 1014 hPa 5 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 21 % 15.4 SSO max 25.7 Libeccio 81 % 1014 hPa 8 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° prob. 16 % 24.3 SSO max 32.6 Libeccio 76 % 1014 hPa 11 nubi sparse +19° perc. +18.6° prob. 19 % 23.8 SSO max 30.5 Libeccio 64 % 1013 hPa 14 poche nuvole +18.9° perc. +18.5° prob. 9 % 17.1 SSO max 21.6 Libeccio 63 % 1012 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 9 % 21.7 SSO max 34.8 Libeccio 75 % 1012 hPa 20 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° prob. 2 % 17.7 SO max 32.3 Libeccio 66 % 1012 hPa 23 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 20.9 SO max 36.9 Libeccio 69 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:27

