Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Monopoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da venti sostenuti. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 15,4°C e i 20°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto durante gran parte della giornata. Le condizioni di vento si presenteranno come un elemento rilevante, con raffiche che potranno raggiungere anche i 74,5 km/h nel corso della sera.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La velocità del vento sarà di circa 21,6 km/h, proveniente da Sud Ovest, con una copertura nuvolosa del 48%. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 16,9°C entro le 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà, portandosi all’83%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 30,3 km/h. A partire dalle 08:00, il cielo diventerà coperto, con temperature che toccheranno i 18°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. La pressione atmosferica scenderà progressivamente, raggiungendo i 1002 hPa entro le 15:00.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che scenderanno fino a 17,8°C. Le condizioni di vento diventeranno più intense, con raffiche che potranno raggiungere i 74,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1001 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monopoli non mostrano significative variazioni. Giovedì e Venerdì si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e venti sostenuti. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la situazione meteorologica piuttosto stabile, ma con la necessità di prestare attenzione alle condizioni di vento, che potrebbero risultare fastidiose.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Monopoli

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +15° Assenti 23.3 SSO max 36.7 Libeccio 71 % 1009 hPa 5 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 26.4 SSO max 45.2 Libeccio 70 % 1008 hPa 8 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 29.7 SSO max 46.6 Libeccio 66 % 1007 hPa 11 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 36.3 SSO max 53.7 Libeccio 59 % 1005 hPa 14 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° Assenti 28.4 SO max 42.2 Libeccio 61 % 1003 hPa 17 cielo coperto +19.1° perc. +18.5° prob. 1 % 43.9 SO max 67.1 Libeccio 57 % 1001 hPa 20 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° Assenti 50.3 SO max 74.5 Libeccio 58 % 1000 hPa 23 cielo coperto +17.8° perc. +17.1° Assenti 36.6 OSO max 59.7 Libeccio 56 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:27

