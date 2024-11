Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai +11,6°C. Il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a 31 km/h, con raffiche fino a 37,9 km/h. Le precipitazioni accumuleranno 1,16 mm. Durante il pomeriggio, le temperature saliranno a un massimo di +13,1°C, con piogge significative e accumuli di 2,89 mm. Sabato 16 Novembre, il tempo migliorerà, con nubi sparse e temperature attorno ai +13,9°C. Domenica 17 Novembre, si prevede cielo sereno e temperature tra +14,7°C e +15,5°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, si prevede un inizio di giornata caratterizzato da pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a +11°C. La velocità del vento raggiungerà i 31 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno toccare i 37,9 km/h, creando una brezza tesa. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 1,16 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 06:00, la situazione meteo non cambierà significativamente. Si registrerà pioggia leggera con temperature che varieranno da +11,3°C a +12,4°C. La velocità del vento si manterrà tra i 28,9 km/h e i 30,6 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’84% e l’87%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia moderata e temperature comprese tra +12,2°C e +13,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Il vento si presenterà fresco, con velocità che varieranno da 25,1 km/h a 34,8 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che raggiungeranno i 2,89 mm.

Infine, nella sera di Venerdì, a partire dalle 18:00, il tempo si stabilizzerà leggermente, con pioggia leggera e temperature che si manterranno attorno ai +13,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità di circa 29,1 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 66%.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +13,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 77%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 32 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa, pari al 7%. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, tra le 07:00 e le 12:00, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che varieranno da +13,6°C a +14,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra l’83% e l’86%, mentre il vento si presenterà come una brezza tesa, con velocità comprese tra 25,6 km/h e 27,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo l’umidità attorno al 62%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il tempo si manterrà stabile con nubi sparse e temperature che si attesteranno tra +13,9°C e +14,5°C. La copertura nuvolosa scenderà fino al 51%, e il vento si presenterà come una brezza vivace, con velocità che varieranno da 22,2 km/h a 26 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 66%.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai +13,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 35%, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 17,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 71%.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +12,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 72%, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 13,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con umidità al 73% e pressione atmosferica di 1019 hPa.

Durante la mattina, tra le 07:00 e le 12:00, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con temperature che varieranno da +13°C a +15,5°C. La copertura nuvolosa scenderà fino al 5%, e il vento si presenterà come una brezza leggera, con velocità comprese tra 4,5 km/h e 10,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno tra +14,7°C e +15,5°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e il vento continuerà a soffiare leggermente. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 64%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che si attesteranno intorno ai +13,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 97%, e il vento si presenterà come una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 68%.

In conclusione, il fine settimana a Monopoli si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e un Sabato che offrirà un miglioramento, mentre la Domenica si presenterà con condizioni più serene e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della giornata di Domenica per godere di un clima più mite e soleggiato.

