Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Monopoli si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo sereno e temperature fresche. Durante la notte, si registreranno poche nuvole e temperature che oscilleranno intorno ai 12°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 14,9°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, proveniente prevalentemente da direzioni occidentali e settentrionali.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo il clima piacevole. Tuttavia, a partire dalla sera, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a condizioni di cielo coperto entro la notte.

La notte porterà con sé un clima più fresco, con temperature che scenderanno nuovamente sotto i 13°C. La ventilazione rimarrà leggera, ma la sensazione di umidità aumenterà, con valori che si attesteranno intorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per Monopoli nei prossimi giorni evidenzieranno un clima variabile. Dopo una Domenica caratterizzata da un inizio soleggiato, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.8° perc. +11.1° Assenti 11.9 O max 12.2 Ponente 77 % 1019 hPa 5 poche nuvole +11.5° perc. +10.6° Assenti 9.7 OSO max 9.6 Libeccio 75 % 1019 hPa 8 cielo sereno +13.1° perc. +12.2° Assenti 6.5 OSO max 6.2 Libeccio 66 % 1019 hPa 11 cielo sereno +14.8° perc. +13.8° Assenti 5.3 NNO max 6.1 Maestrale 58 % 1017 hPa 14 cielo sereno +14.7° perc. +13.8° Assenti 3.9 NE max 3.8 Grecale 61 % 1016 hPa 17 cielo sereno +13.5° perc. +12.7° Assenti 6.8 SE max 6.7 Scirocco 67 % 1016 hPa 20 cielo coperto +13.5° perc. +12.6° Assenti 8.9 S max 9 Ostro 66 % 1016 hPa 23 cielo coperto +13.3° perc. +12.4° Assenti 8.3 SSO max 8.6 Libeccio 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:28

