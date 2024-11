Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monopoli indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da condizioni prevalentemente piovose, con un’attenuazione delle precipitazioni nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nella mattina il fenomeno continuerà a manifestarsi, sebbene con una leggera diminuzione. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo suggeriscono una persistenza di piogge leggere, mentre in sera si assisterà a un miglioramento, con il ritorno di cieli coperti ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Monopoli si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. Le piogge inizieranno a intensificarsi, con valori di precipitazione che raggiungeranno i 5,22mm entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno toccare i 23km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 93%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con piogge moderate che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature si muoveranno tra i 12,9°C e i 15,1°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 15-20km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà alta. Le piogge, sebbene più leggere rispetto alla notte, continueranno a manifestarsi, con accumuli che varieranno tra 1,33mm e 2,37mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,6°C, con piogge leggere che continueranno a cadere, accumulando ulteriori 0,2mm di precipitazioni. La direzione del vento si manterrà prevalentemente da Nord Ovest, con una leggera diminuzione della velocità. L’umidità rimarrà alta, attorno al 79%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni si interromperanno, portando a una serata tranquilla. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con raffiche che non supereranno i 7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Monopoli indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da piogge persistenti, soprattutto nelle prime ore del giorno, con un graduale miglioramento previsto nel corso della sera. Nei giorni successivi, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo il weekend più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.5° perc. +13° 0.16 mm 20.7 ENE max 23 Grecale 79 % 1017 hPa 5 forte pioggia +12.8° perc. +12.5° 5.22 mm 15.8 NNE max 18.3 Grecale 93 % 1017 hPa 8 pioggia moderata +13.5° perc. +13.3° 1.33 mm 13.9 N max 18.4 Tramontana 91 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +15° perc. +14.6° 0.15 mm 18.8 NNO max 20.8 Maestrale 80 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +14.8° perc. +14.4° 0.17 mm 15.8 NO max 18.1 Maestrale 79 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.12 mm 12 NNO max 15.3 Maestrale 79 % 1017 hPa 20 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° prob. 5 % 5.9 NO max 6.8 Maestrale 78 % 1017 hPa 23 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 23 % 5.7 NNO max 6.2 Maestrale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:30

