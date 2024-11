Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monopoli indicano un giovedì caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno fino a +13°C. La presenza di venti forti, provenienti principalmente da ovest, contribuirà a far percepire un clima più fresco. Nella mattina, si assisterà a piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai +13°C e una copertura nuvolosa al 100%. La situazione migliorerà nel pomeriggio, quando si prevede un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che raggiungeranno un massimo di +13,6°C.

Durante la sera, il clima rimarrà fresco, con temperature che si aggireranno attorno ai +14°C e una continua presenza di nubi sparse. I venti, che si manterranno sostenuti, influenzeranno ulteriormente la sensazione di freddo. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1008 hPa, mentre l’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno al 72%.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a +13°C. I venti saranno forti, con raffiche che potranno raggiungere i 66,4 km/h. Nella mattina, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, mantenendo la temperatura su valori freschi. Con l’arrivo del pomeriggio, ci sarà un miglioramento, con la comparsa di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai +13,6°C. La sera porterà un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni, con temperature che si manterranno attorno ai +14°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monopoli mostrano un miglioramento graduale, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Venerdì e sabato potrebbero portare condizioni più stabili e soleggiate, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.3° perc. +15.6° prob. 29 % 36.6 ONO max 51.3 Maestrale 60 % 1001 hPa 5 pioggia leggera +13.4° perc. +12.7° 0.17 mm 32.6 NO max 36.9 Maestrale 73 % 1005 hPa 8 cielo coperto +13° perc. +11.9° Assenti 32.7 NO max 37.2 Maestrale 61 % 1008 hPa 11 cielo coperto +13.8° perc. +12.6° Assenti 28.8 NO max 31.6 Maestrale 52 % 1009 hPa 14 nubi sparse +13.3° perc. +12.1° Assenti 17.1 NNO max 17.3 Maestrale 53 % 1009 hPa 17 nubi sparse +12.9° perc. +11.6° Assenti 10.2 SE max 12 Scirocco 54 % 1010 hPa 20 nubi sparse +12.7° perc. +11.7° Assenti 31.1 SSE max 47.3 Scirocco 65 % 1009 hPa 23 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 30.2 S max 45.1 Ostro 74 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:26

