Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Monopoli di Lunedì 11 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, con una graduale transizione verso un clima più sereno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,4°C e +16,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 23,1 km/h. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, portando a un pomeriggio e una sera prevalentemente soleggiati.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno instabili, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. Le temperature si manterranno attorno ai +15,9°C, con una percezione leggermente più bassa a +15,4°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 18,6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 23,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 72%, e si registreranno piccole quantità di precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. Si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 5%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +16,4°C alle ore 11:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 15 km/h. L’umidità scenderà, stabilizzandosi attorno al 53%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai +15,8°C. Il vento sarà leggero, con intensità che non supererà i 12,6 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 54%, e non si registreranno precipitazioni. Le condizioni favorevoli continueranno fino alla sera, quando le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai +14,5°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata che inizierà con pioggia leggera ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera sereni e piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature simili e cieli sereni, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di questo periodo di bel tempo, mentre le temperature miti garantiranno comfort e piacevolezza.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.5° perc. +15° 0.24 mm 14.1 NNE max 18.6 Grecale 72 % 1020 hPa 5 nubi sparse +15.5° perc. +14.7° prob. 34 % 12.9 NE max 13.5 Grecale 61 % 1020 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.2° prob. 14 % 14 ENE max 14.2 Grecale 53 % 1021 hPa 11 cielo sereno +16.4° perc. +15.5° prob. 10 % 15.4 NE max 14.9 Grecale 53 % 1021 hPa 14 cielo sereno +15.8° perc. +14.8° Assenti 14 NE max 13.6 Grecale 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno +14.7° perc. +13.6° Assenti 12 ENE max 15.4 Grecale 55 % 1021 hPa 20 cielo sereno +14.5° perc. +13.5° Assenti 10 NE max 12.9 Grecale 59 % 1022 hPa 23 cielo sereno +14.3° perc. +13.4° Assenti 10.8 NE max 12.5 Grecale 60 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:33

