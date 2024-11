Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Monopoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Ovest, con intensità che raggiungerà i 24 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo l’88% alle 07:00. I venti continueranno a soffiare con una certa intensità, mantenendo una brezza vivace. La sensazione di freddo sarà mitigata dalla temperatura percepita, che si manterrà leggermente sopra i 16°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 18°C alle 14:00, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 37%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, con velocità che varierà tra i 20 km/h e i 23 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, mantenendo l’umidità su livelli moderati.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno nuovamente intorno ai 16°C. Il cielo si schiarirà parzialmente, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 25% alle 20:00. I venti rimarranno costanti, con una leggera diminuzione della loro intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che varierà. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, mentre chi cerca il sole dovrà attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° Assenti 22.4 NO max 28.4 Maestrale 82 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° Assenti 21 NO max 27.8 Maestrale 82 % 1024 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 19.8 NO max 24.1 Maestrale 80 % 1024 hPa 10 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 21.2 NNO max 21.1 Maestrale 72 % 1024 hPa 13 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 20 NNO max 23.2 Maestrale 72 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 22 NNO max 27.3 Maestrale 77 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 19.7 NNO max 26.1 Maestrale 77 % 1024 hPa 22 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 20.1 NNO max 26.1 Maestrale 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:40

