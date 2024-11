Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monopoli di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. I venti, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest, si presenteranno freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 43,3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 14°C. La percezione del freddo sarà leggermente attenuata grazie a una temperatura percepita di circa 13,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 26-28 km/h, rendendo l’aria piuttosto frizzante. L’umidità si attesterà intorno al 67%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si manterranno sui 14°C. La velocità del vento potrebbe diminuire leggermente, ma rimarrà comunque fresca, con valori intorno ai 22-27 km/h. L’umidità potrebbe aumentare, portandosi fino al 70%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare ulteriormente, scendendo fino a circa 12°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a provenire da Nord-Ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si attesterà attorno al 72%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature fresche e cieli nuvolosi. Anche nei giorni successivi, si prevede un clima fresco, con possibilità di schiarite, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima più mite dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per eventuali miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° prob. 1 % 32 NNO max 38.4 Maestrale 66 % 1019 hPa 5 nubi sparse +13.5° perc. +12.6° Assenti 26.2 NNO max 32.4 Maestrale 66 % 1020 hPa 8 nubi sparse +14.2° perc. +13.3° Assenti 27.4 NNO max 30 Maestrale 64 % 1021 hPa 11 nubi sparse +14.8° perc. +13.9° Assenti 27.9 NNO max 28.9 Maestrale 62 % 1021 hPa 14 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° Assenti 25.9 NNO max 28.4 Maestrale 63 % 1021 hPa 17 poche nuvole +13.4° perc. +12.7° Assenti 17.7 NNO max 24 Maestrale 70 % 1020 hPa 20 nubi sparse +13.8° perc. +13.1° Assenti 16.1 NNO max 20.8 Maestrale 70 % 1020 hPa 23 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 12.6 ONO max 15.1 Maestrale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:29

