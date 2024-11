Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Monopoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,8°C nella mattina e minime intorno ai 12,3°C in serata. La presenza di vento forte, con raffiche che potranno superare i 40 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto fresca, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 34,6 km/h provenienti da sud.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,8°C. La sensazione di caldo sarà leggermente inferiore a causa del vento forte, che continuerà a soffiare con intensità. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,56 mm. Le temperature scenderanno a 17,2°C, mentre il vento si attenuerà leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 23 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 74%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 12,6°C. Le piogge leggere continueranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,69 mm. Il vento, sebbene meno intenso rispetto al pomeriggio, rimarrà presente, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Monopoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con temperature che si manterranno su valori miti ma con la presenza di piogge intermittenti. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Domenica, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tornare solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 39.5 S max 56 Ostro 79 % 1004 hPa 5 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 37.2 SSO max 56.9 Libeccio 76 % 1003 hPa 8 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 38.3 SSO max 58.4 Libeccio 70 % 1003 hPa 11 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° prob. 5 % 36.9 SO max 53 Libeccio 62 % 1002 hPa 14 pioggia leggera +17.9° perc. +17.7° 0.26 mm 29.3 OSO max 49.2 Libeccio 74 % 1002 hPa 17 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° prob. 71 % 30.2 NO max 40.9 Maestrale 80 % 1006 hPa 20 pioggia leggera +13.3° perc. +12.7° 0.11 mm 30.1 NNO max 32.5 Maestrale 77 % 1010 hPa 23 pioggia leggera +12.3° perc. +11.1° 0.26 mm 34.8 NO max 41.5 Maestrale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:25

