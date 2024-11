Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Monopoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, ma le temperature rimarranno comunque gradevoli.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +15,8°C, che scenderà leggermente fino a +15,6°C alle 02:00. La copertura nuvolosa varierà dal 21% al 22%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno a 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +18,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 30%, con venti leggeri che soffieranno da Nord-Nord Est. L’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 59%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di +18°C alle 14:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 25%, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Nord-Nord Est. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66% verso le 15:00. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno a +16°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75% alle 19:00, con venti che si intensificheranno leggermente. L’umidità rimarrà alta, attorno al 71%, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni nuvolose. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, pur tenendo conto della presenza di nuvole. I prossimi giorni continueranno a mantenere un clima gradevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.6° perc. +15° Assenti 0.8 O max 3.5 Ponente 71 % 1027 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 2.3 O max 3.9 Ponente 71 % 1027 hPa 8 nubi sparse +17° perc. +16.5° Assenti 2.1 NO max 2.9 Maestrale 64 % 1028 hPa 11 poche nuvole +18.2° perc. +17.7° Assenti 7.6 NNE max 5.9 Grecale 59 % 1027 hPa 14 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 9 NNE max 8.1 Grecale 62 % 1027 hPa 17 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 6.7 NNE max 8.4 Grecale 71 % 1027 hPa 20 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 8 NNO max 9.1 Maestrale 72 % 1027 hPa 23 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 11.3 NO max 13.6 Maestrale 74 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:36

