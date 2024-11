Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 11 Novembre si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 91% e temperature attorno ai +16,8°C. La velocità del vento sarà di 17,7 km/h da Nord, con raffiche fino a 21,8 km/h. Nelle prime ore del mattino, la pioggia continuerà, ma la temperatura scenderà a +15,4°C. Martedì 12 Novembre, il cielo sarà sereno nella notte, ma nel pomeriggio si prevede pioggia moderata con 1.46 mm di precipitazioni. Mercoledì 13 Novembre, la situazione rimarrà simile, con pioggia leggera e temperature intorno ai +13,4°C. Giovedì 14 Novembre, si attenderà un cielo coperto e piogge leggere.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, si prevederà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura si attesterà attorno ai +16,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di +16,2°C. La velocità del vento sarà di 17,7 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 21,8 km/h, creando una brezza vivace. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0.12 mm e un’umidità del 64%. La pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 06:00, la pioggia continuerà a cadere, ma la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente. La temperatura scenderà fino a +15,4°C alle 05:00, mentre la velocità del vento varierà tra 16,2 km/h e 17,7 km/h. Le precipitazioni si ridurranno, con una probabilità di pioggia che scenderà al 15%. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 57% e il 66%.

Durante la mattina, da 06:00 a 12:00, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà intorno ai +15,4°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori moderati, attorno ai 16 km/h. Le probabilità di pioggia saranno basse, con un’intensità di precipitazioni assente. L’umidità si attesterà attorno al 53%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo si schiarirà ulteriormente, mostrando poche nuvole. La temperatura raggiungerà un massimo di +15,8°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà costante, con valori attorno ai 14 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 53%.

Infine, nella sera, da 18:00 a 23:00, il cielo si presenterà sereno. La temperatura scenderà gradualmente fino a +14,1°C alle 23:00. La velocità del vento diminuirà, con valori che si attesteranno intorno ai 10 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà tra il 55% e il 57%.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. La temperatura si attesterà attorno ai +14°C, mentre la temperatura percepita sarà di +12,8°C. La velocità del vento sarà di 12,8 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 55%.

Durante le prime ore del mattino, da 01:00 a 12:00, il cielo rimarrà sereno fino alle 07:00, quando si passerà a un cielo coperto. La temperatura varierà tra +13,9°C e +15,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,1 km/h alle 08:00. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con un’intensità di precipitazioni assente fino alle 12:00, quando si prevede pioggia leggera con un’intensità di 0.47 mm.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà fino a +13,3°C alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 20,7 km/h e 26,7 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con valori che raggiungeranno 1.46 mm.

Durante la sera, da 18:00 a 23:00, il cielo rimarrà coperto con pioggia leggera. La temperatura si attesterà attorno ai +13,4°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi elevata, con valori che raggiungeranno i 28,9 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 1.38 mm, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’88%.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai +13,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +13°C. La velocità del vento sarà di 30,8 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 32,7 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0.61 mm e l’umidità sarà alta, al 86%.

Durante le prime ore del mattino, da 01:00 a 06:00, la pioggia continuerà a cadere, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà attorno ai +13,4°C. La velocità del vento varierà tra 28,6 km/h e 30,1 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che si attesteranno attorno ai 0.38 mm.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo rimarrà coperto. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che raggiungeranno i 23,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 79% e l’81%.

Infine, nella sera, da 18:00 a 23:00, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà fino a +13,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che si attesteranno attorno ai 0.16 mm.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai +13,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di +13,5°C. La velocità del vento sarà di 13 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 16,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0.1 mm e un’umidità del 84%.

Durante le prime ore del mattino, da 01:00 a 06:00, il cielo rimarrà coperto. La temperatura varierà tra +14,1°C e +14,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo presenterà nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 20,1 km/h e 23,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 79%.

Infine, nella sera, da 18:00 a 23:00, il cielo rimarrà coperto. La temperatura scenderà fino a +13,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, e l’umidità si attesterà attorno all’83%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno caratterizzati da un clima variabile, con piogge alternate a momenti di sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni, in particolare per Martedì e Mercoledì, quando si prevedono precipitazioni più consistenti.

