Previsioni Meteo Monreale: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Monreale di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a momenti di cielo sereno, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Durante la notte, le condizioni si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 13%. Le temperature si manterranno attorno ai 13,8°C, con una temperatura percepita di 13,4°C. La velocità del vento sarà di circa 8,1 km/h da Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, e si registreranno piccole precipitazioni, con un accumulo di 0,13 mm.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto, con pioggia leggera prevista fino alle ore 11:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C alle 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 65% e il vento si intensificherà, con velocità che potranno arrivare fino a 17,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un netto miglioramento, con il passaggio a cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,4°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 1%, e il vento si presenterà più moderato, con velocità di circa 12,2 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, attestandosi intorno al 59%.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si manterranno sui 12,9°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 50%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Est a velocità di circa 10,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Monreale di Venerdì 15 Novembre evidenziano una transizione da condizioni piovose a momenti di bel tempo, con temperature gradevoli e un vento moderato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero continuare a scendere leggermente. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le notti potrebbero risultare fresche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.4° perc. +13° 0.34 mm 8.9 ONO max 10.6 Maestrale 87 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +13.8° perc. +13.5° 0.64 mm 10.8 NO max 13.4 Maestrale 85 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +14.8° perc. +14.2° 0.29 mm 16.4 NNO max 22.8 Maestrale 71 % 1018 hPa 11 nubi sparse +15.1° perc. +14.2° prob. 41 % 17.3 NO max 23.4 Maestrale 60 % 1019 hPa 14 cielo sereno +15° perc. +14.1° Assenti 14.4 N max 19 Tramontana 60 % 1019 hPa 17 cielo sereno +12.9° perc. +12.1° Assenti 11.8 NE max 14.8 Grecale 72 % 1020 hPa 20 nubi sparse +13.3° perc. +12.4° Assenti 9.3 NNE max 11.3 Grecale 67 % 1021 hPa 23 nubi sparse +13.1° perc. +12.2° Assenti 5.1 NNO max 6.2 Maestrale 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:53

