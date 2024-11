Previsioni Meteo Monreale: il bollettino per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 4 Novembre si prevede un cielo sereno con temperature che oscillano tra 14,5°C e 20,1°C durante la giornata. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, variando tra 13,9°C e 19,5°C. Il vento sarà debole, con velocità tra 2,1 km/h e 8,3 km/h, prevalentemente da sud e nord. L’umidità si manterrà alta, tra il 52% e il 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa. Martedì 5 Novembre, il cielo passerà a nubi sparse con temperature simili, mentre Mercoledì 6 Novembre si prevede un cielo sereno e temperature comprese tra 14,2°C e 20°C. Giovedì 7 Novembre continuerà il bel tempo con temperature fino a 20°C.

Lunedì 4 Novembre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che varierà dal 0% al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con valori che oscilleranno da +15,2°C a +14,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi tra +14,8°C e +13,9°C. La velocità del vento sarà debole, compresa tra 2,1 km/h e 4,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud e sud-ovest. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 73% e il 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature aumenteranno progressivamente, partendo da +14,6°C alle 06:00 fino a raggiungere i +20,1°C alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, variando da +14°C a +19,5°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si muoveranno tra 0,6 km/h e 7,8 km/h, sempre da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà tra il 52% e il 54%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà sereno e le temperature si attesteranno tra +18,6°C e +20°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra +18,1°C e +19,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,3 km/h alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 6,6 km/h. L’umidità si manterrà tra il 54% e il 74%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, partendo da +15,5°C alle 18:00 fino a +14,7°C alle 23:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, oscillando tra +15,3°C e +14,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, compresa tra 2,8 km/h e 4,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Martedì 5 Novembre

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 0%. Le temperature si attesteranno tra +14,6°C e +14°C, con una temperatura percepita che varierà da +14°C a +13,3°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 3,2 km/h e 4,4 km/h, proveniente da sud-est. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 69% e il 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 41% al 68%. Le temperature aumenteranno, partendo da +14,2°C alle 06:00 fino a raggiungere i +20,1°C alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, variando da +13,4°C a +19,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si muoveranno tra 1,1 km/h e 4,9 km/h, sempre da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà tra il 49% e il 62%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature si attesteranno tra +18,9°C e +20,1°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra +18,3°C e +19,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,7 km/h alle 14:00. L’umidità si manterrà tra il 50% e il 69%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1022 hPa.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, partendo da +15,7°C alle 18:00 fino a +14,9°C alle 23:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, oscillando tra +15,3°C e +14,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, compresa tra 3 km/h e 5 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si attesterà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 30% al 39%. Le temperature si attesteranno tra +14,8°C e +14,2°C, con una temperatura percepita che varierà da +14,2°C a +13,6°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 2,9 km/h e 4,3 km/h, proveniente da sud. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 73% e il 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo passerà a poche nuvole e successivamente a sereno. Le temperature aumenteranno, partendo da +14,3°C alle 06:00 fino a raggiungere i +20°C alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, variando da +13,7°C a +19,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si muoveranno tra 1,4 km/h e 5,8 km/h, sempre da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà tra il 51% e il 57%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà sereno e le temperature si attesteranno tra +18,5°C e +19,9°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra +18°C e +19,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h alle 13:00. L’umidità si manterrà tra il 53% e il 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1024 hPa.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, partendo da +15,8°C alle 18:00 fino a +15,4°C alle 23:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, oscillando tra +15,3°C e +15°C. La velocità del vento si manterrà bassa, compresa tra 2,3 km/h e 5,2 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che varierà dall’1% al 10%. Le temperature si attesteranno tra +15,3°C e +14,7°C, con una temperatura percepita che varierà da +14,8°C a +14,6°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 4,2 km/h e 5 km/h, proveniente da sud-est. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 75% e il 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà al 2%. Le temperature aumenteranno, partendo da +14,8°C alle 06:00 fino a raggiungere i +19,8°C alle 10:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, variando da +14,3°C a +19,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si muoveranno tra 0,6 km/h e 5,8 km/h, sempre da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà tra il 53% e il 62%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1026 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà sereno e le temperature si attesteranno tra +19,4°C e +20°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra +18,9°C e +19,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,1 km/h alle 14:00. L’umidità si manterrà tra il 56% e il 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1024 hPa.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, partendo da +15,5°C alle 18:00 fino a +15,4°C alle 23:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, oscillando tra +15,1°C e +15°C. La velocità del vento si manterrà bassa, compresa tra 3 km/h e 5 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno con temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. L’umidità si manterrà alta, ma le brezze leggere contribuiranno a rendere il clima più piacevole. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di passeggiate e attività all’aperto.

