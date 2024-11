Previsioni Meteo Monreale: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monreale di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di condizioni atmosferiche. La notte si presenterà con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della temperatura e a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, nel pomeriggio si prevede un’intensificazione della pioggia, che continuerà anche nella sera. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una leggera flessione nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C con una copertura nuvolosa che varierà dal 31% al 64%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Nella mattina, le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 37%, favorendo un clima più gradevole. Tuttavia, si registrerà una leggera probabilità di pioggia, che aumenterà nel corso della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,1 km/h e i 5,4 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera che si intensificherà. Le temperature scenderanno a un massimo di 18,1°C alle 15:00, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 0,62 mm di pioggia. L’umidità aumenterà, toccando il 70%.

Nella sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con pioggia leggera che persisterà fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 94%. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 27%, con venti che si faranno più intensi, raggiungendo i 9,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monreale nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° prob. 10 % 4.6 SSE max 4.6 Scirocco 81 % 1026 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° prob. 12 % 5.3 SSE max 5.3 Scirocco 80 % 1026 hPa 8 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° prob. 7 % 4.5 SSE max 5.3 Scirocco 64 % 1027 hPa 11 nubi sparse +20.5° perc. +20° prob. 17 % 2.1 ENE max 5.6 Grecale 54 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +18.9° perc. +18.5° 0.62 mm 3.5 NO max 5.3 Maestrale 64 % 1025 hPa 17 pioggia leggera +16.3° perc. +16.1° 0.22 mm 4.8 NNE max 6.7 Grecale 81 % 1026 hPa 20 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 28 % 7.8 SE max 9.1 Scirocco 81 % 1026 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° prob. 11 % 5.9 S max 6 Ostro 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:59

