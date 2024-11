Previsioni Meteo Monsummano Terme: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monsummano Terme di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 6,1°C della notte e i 14,7°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da nord e nord-est, con velocità che non supereranno i 7,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68% durante la notte, per poi diminuire nel corso della giornata.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che si manterranno intorno ai 6,1°C. L’umidità sarà alta, attorno al 68%, e il vento soffierà leggermente da nord-nord-est a una velocità di circa 7,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una notte tranquilla e asciutta.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 6%, e il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra 3 e 5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 44%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a una percentuale del 50% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 14,7°C alle 13:00 e scendendo a 9,9°C alle 16:00. Il vento rimarrà leggero, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 8°C. I cieli si presenteranno sereni o con poche nuvole, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%. Il vento continuerà a soffiare da nord-nord-est, mantenendo una velocità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con cieli sereni al mattino e un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature fresche e senza precipitazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le temperature fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.9° perc. +4.7° Assenti 6.4 NNE max 6.6 Grecale 67 % 1023 hPa 5 cielo sereno +5.7° perc. +4.7° Assenti 5.6 NNE max 6.1 Grecale 64 % 1022 hPa 8 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 3.4 NE max 5.5 Grecale 59 % 1023 hPa 11 cielo sereno +13.9° perc. +12.5° Assenti 3.2 ESE max 4.9 Scirocco 45 % 1022 hPa 14 nubi sparse +14.2° perc. +13° Assenti 1 SSE max 3.1 Scirocco 51 % 1022 hPa 17 nubi sparse +9.2° perc. +8.5° Assenti 6.5 N max 6.2 Tramontana 67 % 1023 hPa 20 poche nuvole +8.4° perc. +7.7° Assenti 5.8 NNE max 5.6 Grecale 67 % 1024 hPa 23 cielo sereno +7.7° perc. +6.9° Assenti 5.8 NNE max 5.8 Grecale 63 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:48

