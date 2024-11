Previsioni Meteo Monsummano Terme: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monsummano Terme di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 14,4°C, con una copertura nuvolosa al 100% e venti sostenuti provenienti da Ovest-Sud Ovest. Con l’avanzare della mattina, le condizioni miglioreranno, portando a un progressivo diradamento delle nuvole e a un aumento delle temperature.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con piogge leggere, con una temperatura che scenderà fino a 13,6°C alle 01:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 41,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 83,7 km/h. A partire dalle 02:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che continuerà a calare, fino a raggiungere i 10°C alle 05:00.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma già dalle 09:00 le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un cielo sereno entro le 13:00. La temperatura salirà fino a 14,3°C alle 12:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 27% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. I venti si attenueranno, con velocità che scenderanno a circa 6,9 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto, con un’ottima visibilità e assenza di precipitazioni.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 5,2°C alle 23:00. I venti rimarranno leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme di Venerdì 22 Novembre evidenziano un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con un passaggio da condizioni di pioggia a momenti di sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un clima stabile, con temperature che tenderanno a mantenersi fresche, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Monsummano Terme

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° prob. 24 % 38.4 OSO max 76.8 Libeccio 75 % 994 hPa 5 pioggia leggera +10° perc. +9.3° 0.24 mm 17.2 O max 29.8 Ponente 83 % 996 hPa 8 cielo coperto +10.9° perc. +10.1° prob. 7 % 5.2 NO max 14.5 Maestrale 79 % 1000 hPa 11 nubi sparse +13.8° perc. +12.2° prob. 1 % 6.7 NNO max 21 Maestrale 38 % 1003 hPa 14 cielo sereno +13.3° perc. +11.5° Assenti 6.9 N max 14.8 Tramontana 33 % 1006 hPa 17 poche nuvole +7.3° perc. +5.8° Assenti 8.1 NNE max 12.3 Grecale 44 % 1010 hPa 20 nubi sparse +5.8° perc. +3.6° Assenti 9.9 N max 11.6 Tramontana 46 % 1014 hPa 23 nubi sparse +5.2° perc. +3.3° Assenti 8.4 N max 10.2 Tramontana 43 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.