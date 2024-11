Previsioni Meteo Monsummano Terme: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà coperto, per poi aprirsi nel pomeriggio con poche nuvole. La sera si prevede serena, offrendo un clima ideale per attività all’aperto.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con una temperatura di +13,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 95% alle 04:00, con una temperatura che scenderà a +12,3°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto fino alle 09:00, quando si registrerà una temperatura di +17,6°C. A partire dalle 10:00, la nuvolosità inizierà a diminuire, portando a un clima più sereno. Le temperature raggiungeranno un massimo di +20,8°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est, contribuendo a un clima piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +13,1°C a mezzanotte. Le condizioni di bel tempo si manterranno, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 78% e una pressione atmosferica che salirà leggermente fino a 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima sereno e temperature gradevoli. Lunedì e martedì si prevede un proseguimento di questa tendenza, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di piacevoli momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.5° perc. +11.7° Assenti 7.5 NNE max 8.5 Grecale 72 % 1025 hPa 5 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 6.7 NNE max 8.1 Grecale 82 % 1025 hPa 8 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 4.8 NE max 7.7 Grecale 74 % 1025 hPa 11 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 4.7 ENE max 8.8 Grecale 58 % 1025 hPa 14 poche nuvole +20.8° perc. +20.5° Assenti 3.8 ENE max 8.7 Grecale 59 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15.3° perc. +15° Assenti 7.6 NNE max 8.8 Grecale 82 % 1025 hPa 20 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 7.1 NNE max 7.5 Grecale 80 % 1026 hPa 23 cielo sereno +13.1° perc. +12.5° Assenti 6.6 NNE max 6.8 Grecale 78 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:00

