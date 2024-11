Previsioni Meteo Monsummano Terme: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monsummano Terme di Giovedì 21 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un netto cambiamento atteso nel pomeriggio e nella sera. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 5,7°C, mentre nel corso della giornata si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 5,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 57%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 10%. Con il passare delle ore, le temperature tenderanno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 5°C.

La mattina di Giovedì si aprirà con poche nuvole e temperature che si aggireranno tra i 5°C e i 10°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori attorno al 12-21%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 5 e 10 km/h, favorendo una sensazione di freschezza. Tuttavia, già a partire da metà mattina, si inizierà a notare un aumento della nuvolosità.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con un’intensità di copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9-10°C, con la possibilità di leggere piogge a partire dalle 17:00. Le prime precipitazioni saranno di pioggia leggera, ma si prevede un incremento dell’intensità con l’arrivo della sera.

La sera porterà un peggioramento significativo delle condizioni meteo, con forti piogge attese. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dei venti forti provenienti da Sud Ovest, che potranno raggiungere velocità di oltre 40 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potrebbero superare i 10 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme indicano un Giovedì che inizierà in modo relativamente tranquillo, ma che si trasformerà in una giornata di maltempo, con piogge intense e venti forti nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento, favorendo un graduale ritorno alla normalità climatica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.6° perc. +3.6° Assenti 9.1 NE max 16 Grecale 82 % 1007 hPa 5 nubi sparse +5.3° perc. +3.9° Assenti 6.3 NE max 6.5 Grecale 81 % 1007 hPa 8 poche nuvole +7.3° perc. +6.6° Assenti 5.4 ENE max 7.8 Grecale 70 % 1009 hPa 11 poche nuvole +10.4° perc. +8.9° Assenti 5.3 SE max 8.1 Scirocco 52 % 1008 hPa 14 cielo coperto +10.4° perc. +9.1° Assenti 2.9 S max 9 Ostro 62 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +9.4° perc. +7° 0.59 mm 16.5 OSO max 51 Libeccio 80 % 1001 hPa 20 forte pioggia +11° perc. +10.6° 9.37 mm 22.5 SSO max 51.3 Libeccio 93 % 997 hPa 23 pioggia moderata +14.5° perc. +14.3° 1.4 mm 42.8 SO max 82 Libeccio 88 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.