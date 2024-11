Previsioni Meteo Monsummano Terme: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100%. I venti provenienti da Nord Est si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 14 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Le temperature si manterranno tra i 13°C e i 15,8°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e non si registreranno precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, con velocità attorno ai 8 km/h. L’umidità rimarrà alta, oscillando attorno all’82-83%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, si prevede una lieve flessione delle temperature, che scenderanno fino a 13,5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni di vento e umidità. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa, mantenendo un clima stabile e senza eccessive variazioni.

La sera porterà con sé temperature in ulteriore calo, che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere presente, e i venti leggeri da Nord Est accompagneranno la chiusura della giornata. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si continuerà a registrare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di stabilità atmosferica potrebbero persistere, rendendo le giornate tranquille, ma con una sensazione di umidità piuttosto elevata. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13° perc. +12.4° prob. 8 % 8.5 NE max 14.3 Grecale 82 % 1026 hPa 5 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 9 % 7.8 NE max 13.3 Grecale 82 % 1025 hPa 8 cielo coperto +14° perc. +13.6° prob. 17 % 7.1 NE max 13.6 Grecale 81 % 1026 hPa 11 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° prob. 15 % 5.1 ENE max 9.7 Grecale 73 % 1024 hPa 14 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° prob. 18 % 6.6 NNE max 11.7 Grecale 75 % 1023 hPa 17 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 7 % 8.9 NNE max 12.9 Grecale 83 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° Assenti 7.6 NNE max 10 Grecale 84 % 1024 hPa 23 cielo coperto +11.7° perc. +11.1° Assenti 7.1 NE max 9.3 Grecale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:54

