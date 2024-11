Previsioni Meteo Monsummano Terme: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +6,7°C. La mattina porterà un lieve aumento termico fino a +16,5°C, mantenendo una copertura nuvolosa al 10%. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento delle nubi sparse, con temperature che scenderanno a +12,7°C. La sera, il cielo tornerà prevalentemente sereno con +8,9°C. Sabato, condizioni simili con temperature fino a +15,6°C e cielo sereno. Domenica, invece, si prevede un cambiamento con cielo completamente coperto e piogge leggere, con temperature attorno a +11,6°C.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +6,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 63%. La velocità del vento sarà di 11,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 12,3 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenere un aspetto sereno, con una lieve aumento della temperatura che toccherà i +16,5°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta al 10% e l’umidità scenderà al 38%. Il vento sarà leggero, con velocità che varierà tra 3,9 km/h e 5 km/h, sempre da Sud Est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura scenderà a +12,7°C alle 15:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 31%. L’umidità aumenterà fino al 64%, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 2,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai +8,9°C alle 20:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 9%, e l’umidità si stabilizzerà al 56%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord, con velocità di circa 10,2 km/h.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +8,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 6%, con un’umidità del 52%. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 10,1 km/h da Nord.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che salirà fino a +15,6°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, al 7%, e l’umidità si manterrà attorno al 46%. La velocità del vento varierà tra 4,5 km/h e 6,4 km/h, sempre da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 56% alle 13:00. La temperatura scenderà a +15,1°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 51%. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h.

La sera porterà un ritorno al cielo sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai +8,4°C alle 20:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 6%, e l’umidità si stabilizzerà al 74%. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 5,1 km/h.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di +9,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 23%, con un’umidità del 77%. La velocità del vento sarà di 4 km/h da Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che si attesterà intorno ai +10,5°C. La copertura nuvolosa salirà al 93%, e l’umidità aumenterà fino al 78%. Si prevederanno piogge leggere a partire dalle 06:00, con una probabilità di precipitazione del 4%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a cadere, con temperature che si manterranno attorno ai +11,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si stabilizzerà al 99%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,56 mm.

Infine, nella sera, le condizioni di pioggia persisteranno, con temperature che si attesteranno intorno ai +12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà al 99%. Le piogge continueranno a essere leggere, con accumuli di 0,25 mm.

Conclusioni

Il fine settimana a Monsummano Terme si presenterà con un Venerdì e Sabato prevalentemente sereni e miti, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, Domenica porterà un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere e un aumento della copertura nuvolosa. È consigliabile prepararsi per condizioni più fresche e umide, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

