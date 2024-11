Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,6°C. La brezza leggera proveniente da Est-Nord Est garantirà un clima fresco ma piacevole. Con l’aumento delle ore di luce, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le temperature, che si manterranno tra i 9,2°C e i 17°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra gli 8,2 km/h e i 10 km/h, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 46%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,4°C verso le 15:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. La brezza si farà sentire, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 16,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nella copertura nuvolosa, che passerà da sereno a nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 9°C. La velocità del vento rimarrà costante, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 82%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montalto Uffugo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore incremento delle temperature, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, senza particolari variazioni significative all’orizzonte.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.5° perc. +8.3° Assenti 8.4 ENE max 8.6 Grecale 70 % 1020 hPa 4 cielo sereno +9.2° perc. +7.9° Assenti 8.5 ENE max 8.6 Grecale 75 % 1020 hPa 7 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 8.6 NE max 10.9 Grecale 65 % 1021 hPa 10 cielo sereno +16.4° perc. +15.4° Assenti 8.8 NNE max 10.3 Grecale 49 % 1020 hPa 13 cielo sereno +16.7° perc. +15.7° Assenti 10.7 NNE max 11.8 Grecale 48 % 1018 hPa 16 cielo sereno +11.7° perc. +10.8° prob. 1 % 11.2 NE max 12.5 Grecale 75 % 1020 hPa 19 nubi sparse +10.1° perc. +9.3° prob. 5 % 10.7 ENE max 12.4 Grecale 82 % 1021 hPa 22 nubi sparse +9.6° perc. +7.9° prob. 9 % 11.5 ENE max 14.3 Grecale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.