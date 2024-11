Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Montalto Uffugo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, si assisterà a un alternarsi di pioggia leggera e cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9,2°C. La mattina continuerà a presentare piogge leggere, con una temperatura massima che raggiungerà i 12,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, portando a un accumulo di pioggia e a una temperatura che scenderà fino a 10,6°C. La sera si chiuderà con cielo coperto e temperature stabili attorno ai 10,8°C.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse inizialmente, ma si evolveranno rapidamente verso un cielo coperto. La temperatura si manterrà sui 9,2°C, con una temperatura percepita di circa 7°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 13,8 km/h, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 17,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nella mattina, la situazione meteo non migliorerà, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura salirà lentamente fino a 12,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 97%, e la velocità del vento si manterrà sui 18,8 km/h. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo il 79%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento delle precipitazioni, con accumuli di pioggia leggera che porteranno a un abbassamento della temperatura fino a 10,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 18 km/h, mantenendo la direzione da Nord Est. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 90%.

La sera si presenterà con cielo coperto, senza variazioni significative nella temperatura, che rimarrà attorno ai 10,8°C. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 92%, mentre la velocità del vento si manterrà moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montalto Uffugo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, per Martedì 12 Novembre, si consiglia di prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e un vento moderato.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.2° perc. +7.2° prob. 20 % 12.3 ENE max 16.7 Grecale 77 % 1019 hPa 4 cielo coperto +9.6° perc. +7.6° prob. 26 % 13.6 NE max 19.5 Grecale 75 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +9.4° perc. +7° 0.59 mm 15.9 NE max 24 Grecale 81 % 1019 hPa 10 cielo coperto +12° perc. +11.2° prob. 53 % 18.8 NE max 21.9 Grecale 73 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +12° perc. +11.4° 0.19 mm 17.5 NE max 20.8 Grecale 79 % 1017 hPa 16 cielo coperto +10.2° perc. +9.7° prob. 54 % 16.7 NE max 24.6 Grecale 90 % 1017 hPa 19 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° prob. 34 % 14.8 NE max 22.3 Grecale 92 % 1018 hPa 22 cielo coperto +10.9° perc. +10.5° prob. 21 % 14.4 NE max 22 Grecale 94 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:40

