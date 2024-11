Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di sereno, con la possibilità di leggere precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 16,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 22 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, contribuendo a una sensazione di freschezza durante la giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 10,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale del 91%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 16,5 km/h. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo l’84%.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 12,7°C alle 08:00. La velocità del vento rimarrà costante, mantenendosi intorno ai 14 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 70%.

Il pomeriggio porterà con sé un aumento della probabilità di pioggia, specialmente intorno alle 14:00, quando si prevede una leggera pioggia con accumuli di 0,13 mm. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà in diminuzione, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 61%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. La probabilità di pioggia sarà bassa, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montalto Uffugo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno favorevoli, con poche possibilità di precipitazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate, tenendo sempre d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.2° perc. +9.5° Assenti 16.1 NE max 21.3 Grecale 85 % 1020 hPa 4 nubi sparse +10° perc. +9.2° Assenti 15 NE max 19.3 Grecale 83 % 1020 hPa 7 cielo coperto +11.5° perc. +10.7° prob. 11 % 14.1 NE max 18.3 Grecale 75 % 1021 hPa 10 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° prob. 3 % 12.3 NE max 14.1 Grecale 59 % 1020 hPa 13 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° prob. 38 % 10.8 NNE max 10.8 Grecale 61 % 1019 hPa 16 nubi sparse +11.9° perc. +11.3° prob. 51 % 8 NE max 9.2 Grecale 84 % 1020 hPa 19 cielo sereno +10.9° perc. +10.4° prob. 23 % 6.4 ENE max 7 Grecale 87 % 1020 hPa 22 cielo sereno +11.1° perc. +10.5° prob. 31 % 4.8 SE max 6.1 Scirocco 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.