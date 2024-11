Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +13°C. La mattina porterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i +19°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, favorendo un clima mite, mentre la sera si presenterà con poche nuvole e temperature in calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai +13°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima si farà più gradevole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +19°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà, con il cielo che diventerà quasi sereno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest, con velocità che varieranno tra i 3 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con cieli sereni e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +17°C. La brezza leggera persisterà, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a circa +13°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca. L’umidità si attesterà intorno all’81%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montalto Uffugo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Questo trend positivo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 3.5 SE max 6.2 Scirocco 69 % 1023 hPa 4 nubi sparse +12.5° perc. +11.7° Assenti 4.1 SSE max 5.8 Scirocco 74 % 1023 hPa 7 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 3.5 SSO max 5.6 Libeccio 68 % 1023 hPa 10 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 7.4 OSO max 5.8 Libeccio 55 % 1022 hPa 13 poche nuvole +19.8° perc. +19.2° Assenti 7.1 O max 6.9 Ponente 52 % 1020 hPa 16 poche nuvole +14.8° perc. +14.3° Assenti 4.1 OSO max 5.6 Libeccio 76 % 1021 hPa 19 poche nuvole +13.4° perc. +12.9° Assenti 3 S max 5.8 Ostro 81 % 1022 hPa 22 poche nuvole +13° perc. +12.3° Assenti 4.5 SE max 5.7 Scirocco 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:49

