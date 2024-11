Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Montalto Uffugo si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con condizioni di pioggia leggera che si attenueranno nel corso della mattinata, per lasciare spazio a un pomeriggio di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che toccheranno i 5,5°C durante la notte e massime che raggiungeranno i 10,9°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,5 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto elevata, oscillando tra il 34% e il 82%.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 11,2°C. La pioggia leggera si farà sentire tra le 03:00 e le 05:00, con accumuli minimi. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 32%, mentre l’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 78%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,2 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. A partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a 7,8°C. La velocità del vento sarà di circa 12,3 km/h, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 10,1°C entro le 10:00. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà attorno al 44%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà completamente, portando a un cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 10,9°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 11,9 km/h e i 15,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 35%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera si presenterà con un clima fresco e sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 5,5°C alle 23:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno gli 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, ma senza la presenza di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Montalto Uffugo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un netto passaggio da un inizio piovoso a un pomeriggio soleggiato. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di nubi sparse e qualche pioggia sporadica. Gli amanti del clima fresco e secco troveranno soddisfazione in questo fine settimana, mentre per chi cerca il sole, sarà opportuno approfittare del pomeriggio di Sabato.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.2° perc. +10.1° prob. 14 % 19.5 O max 37.5 Ponente 66 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +10° perc. +9° 0.19 mm 12.1 NO max 22.6 Maestrale 74 % 1018 hPa 7 nubi sparse +7.2° perc. +4.5° Assenti 15 NE max 19.2 Grecale 80 % 1023 hPa 10 nubi sparse +10.1° perc. +8.3° Assenti 15.7 NE max 18.2 Grecale 44 % 1026 hPa 13 cielo sereno +10.9° perc. +9° Assenti 14.2 NE max 17 Grecale 34 % 1027 hPa 16 cielo sereno +7.1° perc. +4.9° Assenti 11.9 ENE max 14.1 Grecale 49 % 1030 hPa 19 cielo sereno +6.1° perc. +3.9° Assenti 10.7 ENE max 10.6 Grecale 56 % 1033 hPa 22 cielo sereno +5.6° perc. +3.7° Assenti 8.5 ENE max 7.9 Grecale 60 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:34

