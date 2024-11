Previsioni Meteo Montalto Uffugo: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Montalto Uffugo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +11°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’86%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +12,6°C alle 07:00. L’umidità scenderà gradualmente, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di +18,4°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con una percentuale che si aggirerà attorno al 22%. L’intensità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma senza particolari raffiche. L’umidità si stabilizzerà attorno al 43%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa +10°C. Le poche nuvole continueranno a dominare il cielo, con un’umidità che si manterrà attorno al 62%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Montalto Uffugo indicano una giornata di Sabato 9 Novembre all’insegna della stabilità e del clima mite. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 18°C. La situazione meteorologica non evidenzia particolari cambiamenti, suggerendo un proseguimento di questo trend favorevole anche per Domenica e Lunedì.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.8° perc. +10.2° Assenti 7.8 ENE max 8 Grecale 86 % 1026 hPa 4 poche nuvole +10.3° perc. +9.6° Assenti 8.1 ENE max 8.6 Grecale 83 % 1025 hPa 7 poche nuvole +12.6° perc. +11.8° Assenti 7.2 NE max 9.1 Grecale 70 % 1025 hPa 10 poche nuvole +17.4° perc. +16.5° Assenti 6.7 NNE max 8.3 Grecale 50 % 1024 hPa 13 poche nuvole +18.1° perc. +17.1° Assenti 7.8 N max 9.4 Tramontana 43 % 1022 hPa 16 nubi sparse +12.8° perc. +11.7° Assenti 8.9 NE max 9.8 Grecale 60 % 1022 hPa 19 poche nuvole +11.1° perc. +10° prob. 1 % 7.5 ENE max 7.7 Grecale 64 % 1022 hPa 22 poche nuvole +10.6° perc. +9.3° prob. 1 % 8 ENE max 7.9 Grecale 63 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:43

