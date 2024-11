Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Montecatini Terme si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e temperature che si manterranno su valori relativamente miti, attorno ai 11,7°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,2°C alle 07:00 e raggiungeranno un massimo di 13,8°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 20,9 km/h e provenendo principalmente da sud-ovest. L’umidità rimarrà elevata, oscillando attorno al 95%, e la pressione atmosferica scenderà gradualmente.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano che le piogge continueranno, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le raffiche di vento potranno raggiungere i 45,8 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, ci sarà una lieve attenuazione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 13,3°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 25,8 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Mercoledì e giovedì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che potrebbero salire e una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +11.4° perc. +11.1° 0.19 mm 2 ESE max 2.4 Scirocco 96 % 1013 hPa 5 pioggia leggera +11.8° perc. +11.6° 0.16 mm 0.8 S max 8 Ostro 97 % 1012 hPa 8 cielo coperto +13.3° perc. +13° prob. 55 % 13.8 OSO max 31.8 Libeccio 88 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +13.7° perc. +13.3° 0.17 mm 18 OSO max 41.4 Libeccio 85 % 1011 hPa 14 pioggia leggera +13.8° perc. +13.5° 0.23 mm 21.9 SO max 45.8 Libeccio 86 % 1009 hPa 17 cielo coperto +13.5° perc. +13.1° prob. 60 % 19.8 SO max 44.9 Libeccio 85 % 1008 hPa 20 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° prob. 12 % 25.5 SO max 48.4 Libeccio 85 % 1007 hPa 23 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° prob. 4 % 25.7 SO max 47.7 Libeccio 84 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:45

