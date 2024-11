Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 61%, con temperature intorno ai +8,3°C. Durante la mattina, il cielo diventerà completamente coperto e le temperature saliranno a +11,6°C. Nel pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà attorno ai +11°C, con umidità in aumento fino all’82%. Martedì 26 Novembre, si prevedono piogge leggere e temperature che raggiungeranno i +14,3°C. Mercoledì, il cielo rimarrà coperto, con temperature attorno ai +14,9°C. Giovedì, si assisterà a un parziale miglioramento, con temperature intorno ai +12,8°C e una copertura nuvolosa variabile.

Lunedì 25 Novembre

Durante la notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 61%. La temperatura si attesterà intorno ai +8,3°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà completamente coperto con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 98%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +11,6°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 2,3 km/h e 3,4 km/h, sempre da Est. L’umidità si manterrà attorno al 74-76%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1027 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si stabilizzerà attorno ai +11°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori tra 1,1 km/h e 1,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 82%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1025 hPa.

Infine, nella sera, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura si manterrà intorno ai +10,8°C. La velocità del vento sarà di circa 1 km/h, con umidità che si attesterà attorno all’83%. La pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo sarà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1023 hPa.

Durante la mattina, si prevedono piogge leggere a partire dalle 07:00, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta, attorno al 91-95%. Le temperature saliranno fino a +14,3°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 3,2 km/h e 4,4 km/h, sempre da Est. L’umidità si manterrà attorno al 88-94%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1020 hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +13,6°C. La velocità del vento sarà di circa 4,2 km/h, con umidità che si attesterà attorno al 92%. La pressione atmosferica rimarrà a 1020 hPa.

Nella sera, il cielo passerà a coperto, ma senza precipitazioni significative. La temperatura scenderà leggermente, arrivando a +12,4°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h, con umidità che si manterrà alta, attorno al 95%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Mercoledì 27 Novembre

Durante la notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai +12°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà fino a +14,9°C alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà al 100% e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento varierà tra 2,5 km/h e 4,2 km/h, sempre da Est. L’umidità si manterrà attorno al 78-93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si attesteranno attorno ai +13,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%. La velocità del vento sarà di circa 2,1 km/h, con umidità che si attesterà attorno all’83%. La pressione atmosferica rimarrà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. La temperatura scenderà a +11,8°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h, con umidità che si manterrà alta, attorno all’87%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. La temperatura si attesterà intorno ai +9,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 30% al 54%. Le temperature saliranno fino a +12,8°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 0,3 km/h e 4 km/h, sempre da Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 79-82%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso con temperature che si attesteranno attorno ai +13°C. La copertura nuvolosa sarà al 68%. La velocità del vento sarà di circa 4,4 km/h, con umidità che si attesterà attorno al 78%. La pressione atmosferica rimarrà a 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente nuvoloso con temperature che si manterranno moderate. Le piogge previste per Martedì 26 Novembre potrebbero influenzare le attività all’aperto, mentre il resto della settimana si presenterà con condizioni più stabili e fresche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle condizioni meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.