Previsioni Meteo Montecatini Terme: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Montecatini Terme si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11,2°C e +15°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85-94%. I venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 5,4 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai +11°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare una sensazione di freschezza. Non si registreranno precipitazioni significative.

Nella mattina, il tempo si presenterà instabile con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 08:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +15°C intorno alle 11:00, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 90%. Le piogge saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,22 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori di pioggia che potranno arrivare fino a 0,41 mm. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, contribuendo a una sensazione di umidità persistente.

La sera porterà un leggero miglioramento, con un possibile assestamento delle piogge, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C, mentre l’umidità continuerà a essere alta. Le piogge si presenteranno sporadiche, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con una possibile attenuazione delle piogge solo a partire da mercoledì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.5° perc. +11° Assenti 1.5 ENE max 4.7 Grecale 87 % 1023 hPa 5 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° Assenti 1.8 ENE max 4.1 Grecale 90 % 1022 hPa 8 pioggia leggera +12.3° perc. +12° 0.12 mm 1.8 ENE max 5.5 Grecale 91 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +15° perc. +14.8° 0.18 mm 5.4 ESE max 9.2 Scirocco 85 % 1021 hPa 14 pioggia leggera +14.2° perc. +14° 0.41 mm 4.3 NE max 6.6 Grecale 89 % 1021 hPa 17 pioggia leggera +13.9° perc. +13.7° 0.1 mm 2.4 NNO max 3.6 Maestrale 90 % 1021 hPa 20 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.13 mm 2.6 ESE max 3.2 Scirocco 91 % 1022 hPa 23 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° prob. 48 % 2.3 ENE max 2.8 Grecale 94 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:41

