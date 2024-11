Previsioni Meteo Montecatini Terme: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Montecatini Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nubi sparse e occasionali momenti di cielo coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 10°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, oscillando tra il 23% e il 94% nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 4°C. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore, con valori percepiti di circa 2°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 8 km/h, mantenendo un’atmosfera fresca e asciutta. L’umidità sarà intorno al 45%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra i 3 e i 5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 10°C, ma la sensazione di freddo potrebbe aumentare a causa dell’umidità che raggiungerà il 52%. Il vento continuerà a essere debole, contribuendo a un clima fresco ma non particolarmente sgradevole.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 7°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto, e l’umidità si attesterà attorno al 56%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, e il vento si manterrà leggero, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Montecatini Terme nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di nuvole. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteo fresche e variabili, mantenendo sempre un occhio attento alle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.9° perc. +2° Assenti 7.5 N max 6.9 Tramontana 44 % 1021 hPa 5 cielo sereno +3.7° perc. +2° Assenti 6.7 NNE max 6.4 Grecale 42 % 1024 hPa 8 nubi sparse +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.6 NE max 4.2 Grecale 42 % 1027 hPa 11 nubi sparse +10.1° perc. +8.1° Assenti 3.7 SE max 5.6 Scirocco 34 % 1028 hPa 14 nubi sparse +10.1° perc. +8.3° Assenti 1.1 SE max 4.9 Scirocco 43 % 1029 hPa 17 nubi sparse +6.3° perc. +6.3° Assenti 4.8 N max 5.2 Tramontana 43 % 1031 hPa 20 nubi sparse +6.1° perc. +6.1° Assenti 3.5 NE max 5 Grecale 56 % 1032 hPa 23 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 3 ENE max 4.2 Grecale 54 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:43

