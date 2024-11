Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9°C e un’umidità elevata, che raggiungerà il 89%. La mattina porterà un miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento, che toccheranno i 17,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con picchi di 18°C e una leggera brezza. La sera si presenterà con poche nuvole e temperature in calo, che scenderanno fino a 10°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 87%. Le temperature si manterranno intorno ai 9,4°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est a 5,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’89%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo inizierà a migliorare. Le nubi sparse si faranno più frequenti, e la temperatura salirà progressivamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 12,3°C, con un’umidità che scenderà al 76%. A partire dalle 10:00, le temperature raggiungeranno i 16°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il clima sarà gradevole, con temperature che toccheranno i 18°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a una condizione di cielo prevalentemente sereno. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, rendendo l’aria più secca e confortevole. Le brezze leggere continueranno a soffiare da Est-Sud Est, mantenendo un clima piacevole.

La sera si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente fino a 10°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 91%. Le brezze leggere da Nord Est accompagneranno il calar della notte, mantenendo l’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e condizioni di cielo variabile. Si prevede un miglioramento generale, con giornate più soleggiate e temperature in aumento. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteo che seguiranno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9° perc. +8.6° Assenti 5.2 ENE max 4.6 Grecale 87 % 1029 hPa 5 nubi sparse +8.4° perc. +7.9° Assenti 5.3 ENE max 4.8 Grecale 86 % 1029 hPa 8 nubi sparse +12.3° perc. +11.5° Assenti 4.8 ENE max 5.9 Grecale 76 % 1030 hPa 11 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° Assenti 4.2 E max 5.4 Levante 59 % 1028 hPa 14 poche nuvole +17.7° perc. +17° Assenti 4 ESE max 5.7 Scirocco 58 % 1027 hPa 17 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 5 ENE max 4.5 Grecale 82 % 1028 hPa 20 poche nuvole +10.6° perc. +10° Assenti 5.8 NE max 5.1 Grecale 90 % 1029 hPa 23 nubi sparse +9.7° perc. +9.3° Assenti 5.3 NE max 4.6 Grecale 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:54

