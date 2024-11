Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi indicano un Lunedì 4 Novembre caratterizzato da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Nella mattina, il sole si farà sentire con temperature che saliranno rapidamente. Si prevede che alle 08:00 si raggiungano i 14°C, con un aumento fino a 19°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa continuerà a rimanere sotto il 5%, assicurando una giornata di sole. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da direzioni orientali, con velocità che varieranno tra i 2 e i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20°C alle 13:00. La situazione meteorologica rimarrà invariata, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non supererà il 60%. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di calore piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 12°C alle 19:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni meteo continueranno a essere stabili. La pressione atmosferica si manterrà su valori elevati, contribuendo a un clima tranquillo e sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni non mostrano segnali di cambiamento significativo. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Gli amanti del sole e delle giornate all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 4.3 NE max 3.9 Grecale 75 % 1026 hPa 5 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 4 ENE max 3.7 Grecale 75 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14° perc. +13° Assenti 3.6 ENE max 4.1 Grecale 62 % 1026 hPa 11 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 1.5 SE max 2.8 Scirocco 47 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.8° perc. +19.1° Assenti 1.9 SO max 2 Libeccio 48 % 1024 hPa 17 cielo sereno +13.8° perc. +13° Assenti 3.4 N max 3.6 Tramontana 70 % 1024 hPa 20 cielo sereno +12.2° perc. +11.5° Assenti 4.1 NE max 3.8 Grecale 77 % 1025 hPa 23 cielo sereno +11.2° perc. +10.5° Assenti 3.2 NE max 3.1 Grecale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:57

