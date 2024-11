Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre, Montevarchi si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,5°C e i 18°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 49% durante le ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità che non supereranno i 4,6 km/h.

Nella notte, il cielo sarà sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno fino a 10,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature percepite rimarranno leggermente inferiori a quelle reali, con valori che si attesteranno attorno ai 9,6°C. L’umidità sarà alta, intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che salirà fino a 17,9°C entro mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18°C alle 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 60% verso le 15:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a una parziale schiarita con nubi sparse. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 69%, mentre il vento si manterrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì potrebbero portare schiarite e un clima più stabile, rendendo le giornate più gradevoli. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.3° perc. +9.6° Assenti 4 ENE max 3.6 Grecale 82 % 1025 hPa 5 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.1 ENE max 3.9 Grecale 75 % 1025 hPa 8 cielo coperto +13.6° perc. +12.5° Assenti 4 E max 4.5 Levante 59 % 1025 hPa 11 cielo coperto +17.5° perc. +16.6° Assenti 2.5 SE max 2.4 Scirocco 49 % 1025 hPa 14 cielo coperto +17.7° perc. +16.9° Assenti 1.9 SSE max 1.9 Scirocco 52 % 1024 hPa 17 cielo coperto +13.2° perc. +12.3° Assenti 2.7 NE max 2.5 Grecale 65 % 1024 hPa 20 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° Assenti 3.9 NE max 3.5 Grecale 71 % 1025 hPa 23 nubi sparse +10.5° perc. +9.5° Assenti 3.9 NE max 3.6 Grecale 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:56

