Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +12°C e un aumento della velocità del vento, che raggiungerà punte di 39,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, il maltempo continuerà a dominare la scena. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +14°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale. Le piogge, che si presenteranno con intensità leggera, porteranno a un accumulo di circa 0,58 mm di pioggia. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 38,8 km/h e i 41,5 km/h, con raffiche che potrebbero superare i 70 km/h. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno all’82%.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i +12,5°C. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con un’intensità ridotta, accumulando ulteriori 0,34 mm. Il vento si presenterà ancora forte, con velocità che varieranno tra i 28,6 km/h e i 32,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 43%.

Con l’arrivo della sera, le piogge si faranno più leggere, ma non si fermeranno del tutto. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a toccare i +10°C. La velocità del vento diminuirà, passando a valori più contenuti, intorno ai 5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si manterrà attorno al 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Giovedì e Venerdì si prevede un proseguimento delle condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che continueranno a oscillare tra i 9°C e i 14°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il maltempo sembra destinato a persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 22 % 34.4 OSO max 69.8 Libeccio 76 % 1003 hPa 5 pioggia leggera +14.2° perc. +13.6° 0.38 mm 39.3 OSO max 80.2 Libeccio 77 % 1001 hPa 8 pioggia leggera +14.3° perc. +14° 0.34 mm 40.6 OSO max 77 Libeccio 86 % 1000 hPa 11 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.67 mm 41.2 OSO max 72.8 Libeccio 81 % 998 hPa 14 pioggia leggera +12.9° perc. +12.3° 0.19 mm 32.7 OSO max 59.2 Libeccio 79 % 997 hPa 17 pioggia leggera +12.3° perc. +11.6° 0.18 mm 21.7 O max 41.6 Ponente 75 % 998 hPa 20 pioggia leggera +10.8° perc. +10.2° 0.24 mm 3.8 NNO max 5.7 Maestrale 85 % 1000 hPa 23 cielo coperto +9.4° perc. +8.4° prob. 59 % 7.7 NE max 7.7 Grecale 86 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:42

