Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Montevarchi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio. Le temperature, sebbene non particolarmente elevate, garantiranno un comfort accettabile, con valori che varieranno da un minimo di +10,8°C a un massimo di +20,8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5,4 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature intorno ai +12,1°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 22%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’80%. Con l’avanzare della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura del 100% già dalle 07:00, con temperature che saliranno fino a +14,7°C entro le 08:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di +20,8°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 15% fino alle 14:00, per poi aumentare nuovamente fino al 36% alle 16:00. La velocità del vento sarà moderata, con una brezza leggera che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +12,3°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 78% e il 98% durante le ore serali. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima fresco e nuvoloso. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, senza significativi sbalzi, e che l’umidità continuerà a mantenere un livello elevato. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno prima di rivedere cieli sereni e temperature più calde.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.6° perc. +10.9° Assenti 2.8 NE max 2.5 Grecale 82 % 1024 hPa 5 poche nuvole +10.8° perc. +10.2° Assenti 2.9 NE max 2.7 Grecale 84 % 1023 hPa 8 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 2.2 E max 2.3 Levante 71 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 1.7 OSO max 3.2 Libeccio 53 % 1023 hPa 14 poche nuvole +20.5° perc. +19.9° Assenti 4 O max 4.6 Ponente 51 % 1022 hPa 17 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° Assenti 5.4 N max 5.5 Tramontana 76 % 1023 hPa 20 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° Assenti 4.9 NNE max 4.5 Grecale 78 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° Assenti 5.8 NE max 5 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.