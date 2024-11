Previsioni Meteo Montevarchi: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Montevarchi per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nubi sparse e cielo coperto, con temperature che oscilleranno tra i 5,7°C e i 10,9°C. La giornata inizierà con una notte relativamente fresca, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza proveniente da est, con velocità del vento che varierà tra i 4,1 km/h e i 7,7 km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,4°C alle 07:00, per poi salire fino a 10,6°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nel corso della mattina. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra il 69% e il 76%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si svolgerà senza pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non ci saranno variazioni significative nella direzione del vento. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 77%. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, con il cielo che diventerà sereno o poco nuvoloso. L’umidità rimarrà alta, ma non ci saranno cambiamenti significativi nelle condizioni del vento.

In conclusione, le previsioni meteo per Montevarchi indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di qualche raggio di sole, mentre le temperature notturne continueranno a mantenersi fresche.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.3° perc. +4° Assenti 6.3 E max 6.5 Levante 78 % 1032 hPa 5 nubi sparse +6.6° perc. +5.2° Assenti 7.5 E max 9.6 Levante 75 % 1031 hPa 8 nubi sparse +8.4° perc. +7.3° Assenti 6.9 ESE max 10.8 Scirocco 75 % 1030 hPa 11 nubi sparse +10.4° perc. +9.4° Assenti 6.4 ESE max 10.4 Scirocco 71 % 1028 hPa 14 cielo coperto +10.9° perc. +10° Assenti 5 ESE max 8.2 Scirocco 73 % 1026 hPa 17 cielo coperto +9.8° perc. +9.5° Assenti 5 ESE max 5.4 Scirocco 77 % 1025 hPa 20 poche nuvole +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.1 ESE max 4.3 Scirocco 87 % 1026 hPa 23 nubi sparse +10.2° perc. +9.5° Assenti 5.9 ESE max 7.4 Scirocco 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:39

