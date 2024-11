Previsioni Meteo Montevarchi: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 3,3°C al mattino e i 14,6°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90% durante la notte e al mattino, per poi scendere nel pomeriggio.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 3,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 3%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con intensità di circa 7,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 2%, e il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 4,3 km/h e i 5,7 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, scendendo fino al 41%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di 14,6°C alle 13:00, per poi scendere a 9°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 42%, mentre la velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 5,7 km/h. Non sono previste precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 5,6°C. La copertura nuvolosa scenderà nuovamente, e il vento continuerà a essere leggero, con velocità che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre caratterizzata da un inizio sereno, un pomeriggio nuvoloso e una serata di nuovo limpida. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori freschi, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le fresche serate autunnali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.7° perc. +1.7° Assenti 7.6 NNE max 7 Grecale 90 % 1023 hPa 5 cielo sereno +3.4° perc. +1.6° Assenti 6.6 NNE max 6.3 Grecale 88 % 1023 hPa 8 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 4.6 NE max 6 Grecale 68 % 1023 hPa 11 cielo sereno +13.3° perc. +11.9° Assenti 4.8 NNE max 9.3 Grecale 45 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.4° perc. +13.1° Assenti 3.7 NNE max 7.8 Grecale 45 % 1021 hPa 17 nubi sparse +7.7° perc. +6.9° Assenti 5.8 NE max 5.4 Grecale 66 % 1023 hPa 20 cielo sereno +5.9° perc. +4.9° Assenti 5.6 NE max 5.1 Grecale 69 % 1024 hPa 23 cielo sereno +5.3° perc. +4.4° Assenti 5.1 NE max 4.7 Grecale 64 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:46

