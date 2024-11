Previsioni Meteo Montichiari: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Montichiari per Giovedì 14 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli prevalentemente coperti, che si schiariranno nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 6,6°C e i 11°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La giornata si preannuncia asciutta, con assenza di precipitazioni e un’umidità che si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da est, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 10,8°C entro mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, intorno ai 11 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, scendendo fino al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11°C. Le condizioni di meteo saranno ideali per attività all’aperto, grazie all’assenza di nuvole e precipitazioni. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con una leggera brezza che renderà l’aria fresca e piacevole. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 63%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 6,6°C. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli si protrarranno fino a notte. La velocità del vento sarà sempre leggera, con valori che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Si prevede che il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, godendo di un clima piacevole e asciutto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +6.9° prob. 20 % 6.4 ESE max 15.6 Scirocco 79 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 23 % 3.4 NE max 5.8 Grecale 76 % 1022 hPa 7 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.9 O max 5.1 Ponente 79 % 1023 hPa 10 poche nuvole +9.8° perc. +8.9° Assenti 7.5 O max 8.7 Ponente 67 % 1023 hPa 13 poche nuvole +11° perc. +9.8° Assenti 12.1 O max 13.1 Ponente 63 % 1021 hPa 16 cielo sereno +8.4° perc. +6.8° Assenti 9.6 OSO max 12.8 Libeccio 75 % 1021 hPa 19 cielo sereno +7.2° perc. +6.3° Assenti 6 ONO max 7.1 Maestrale 78 % 1023 hPa 22 cielo sereno +6.7° perc. +6° Assenti 4.9 NO max 5.2 Maestrale 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.