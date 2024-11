Previsioni Meteo Montichiari: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montichiari di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C e 15°C durante il giorno, con una leggera diminuzione prevista nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente bassa, contribuendo a una sensazione di calma atmosferica.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà per lo più coperto, con temperature che varieranno da +10°C a +9,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’88%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 76%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 2,1 km/h e 2,7 km/h, proveniente principalmente da nord.

Con l’arrivo della mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un graduale miglioramento con il ritorno di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere un massimo di +15°C intorno alle 12:00. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 60%. Anche in questa fascia oraria, il vento continuerà a essere debole, con velocità che non supereranno i 3,5 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, portando a un cielo con nubi sparse. L’umidità si attesterà tra il 59% e il 75%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 3,6 km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa +10°C. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno all’80%. Anche in questa fase, il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a essere debole. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero subire variazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.3 N max 2.3 Tramontana 78 % 1030 hPa 4 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.2 N max 2.6 Tramontana 76 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.9 N max 3.3 Tramontana 74 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.8° perc. +12.9° Assenti 2.4 S max 2.1 Ostro 62 % 1031 hPa 13 nubi sparse +15.1° perc. +14.2° Assenti 3.6 S max 3.2 Ostro 59 % 1030 hPa 16 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° Assenti 1.6 SSO max 2 Libeccio 72 % 1029 hPa 19 poche nuvole +10.9° perc. +10° Assenti 3.5 NNO max 3.5 Maestrale 78 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.2° perc. +9.4° Assenti 3.8 NNO max 3.9 Maestrale 80 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.