Previsioni Meteo Montichiari: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Montichiari indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi sparse, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C, mentre al mattino si assisterà a un incremento che porterà i termometri a raggiungere i 15,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra l’81% e il 84%.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 70%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione fino a 10,1°C alle 5:00. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord e raffiche che non supereranno i 3,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 14,9°C alle 11:00 e i 15,3°C a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno al 67%. Il vento continuerà a soffiare leggero, con velocità che varieranno tra 1 km/h e 3,9 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 65%. La situazione del vento rimarrà simile, con una leggera intensificazione che porterà a raffiche fino a 3,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,7°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 52%, con un vento che continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si attesterà attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montichiari indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, e la situazione meteo rimarrà sostanzialmente invariata, con una leggera oscillazione delle temperature e dell’umidità. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste condizioni, mentre chi desidera un po’ di sole dovrà pazientare ancora qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.6° perc. +10° Assenti 2.6 N max 3.1 Tramontana 84 % 1027 hPa 4 nubi sparse +10.2° perc. +9.5° Assenti 1.7 N max 2.1 Tramontana 83 % 1027 hPa 7 cielo coperto +10.6° perc. +9.8° Assenti 1.8 N max 1.9 Tramontana 81 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° Assenti 3.4 S max 2.8 Ostro 69 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° Assenti 2.6 SSE max 2.4 Scirocco 65 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 2.5 E max 3 Levante 77 % 1028 hPa 19 nubi sparse +11.7° perc. +11° Assenti 2.7 NNE max 3.2 Grecale 81 % 1029 hPa 22 nubi sparse +10.9° perc. +10.2° Assenti 2.7 N max 3.5 Tramontana 82 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.