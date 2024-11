Previsioni Meteo Montichiari: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 23 Novembre, Montichiari si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata con cieli sereni e temperature fresche. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio e una sera prevalentemente nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con massime che non supereranno i 7,9°C. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a +1,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno a -1,3°C, a causa di un’umidità che si attesterà intorno al 53%. La pressione atmosferica si manterrà su valori elevati, intorno a 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 7,2°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, e l’umidità si manterrà attorno al 38%. A partire dalle ore 12:00, si inizierà a notare un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un cielo parzialmente nuvoloso.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno alle ore 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,9°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore. La ventilazione rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 5,1 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 49%.

La sera porterà cieli completamente coperti, con temperature che scenderanno fino a +3,8°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 55%, e la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile. Le condizioni di bassa ventilazione contribuiranno a mantenere un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Montichiari indicano un Sabato caratterizzato da un inizio di giornata sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio attento delle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +1.9° perc. -0.8° Assenti 8.8 NO max 15 Maestrale 51 % 1020 hPa 4 cielo sereno +1.4° perc. -0.8° Assenti 7.1 NO max 13.7 Maestrale 54 % 1023 hPa 7 cielo sereno +1.6° perc. -0.6° Assenti 7.2 NNO max 12.1 Maestrale 54 % 1026 hPa 10 cielo sereno +6.2° perc. +5.5° Assenti 4.9 NO max 8.7 Maestrale 40 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.2 O max 4.5 Ponente 37 % 1028 hPa 16 nubi sparse +4.5° perc. +4.5° Assenti 4.4 O max 4.7 Ponente 51 % 1030 hPa 19 cielo coperto +3.8° perc. +3.8° Assenti 3.7 NNO max 3.8 Maestrale 55 % 1032 hPa 22 cielo coperto +4° perc. +4° Assenti 3.1 NO max 3.3 Maestrale 54 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:39

