Previsioni Meteo Montichiari: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Montichiari indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 3,5°C, con una leggera diminuzione fino a 2,8°C verso la fine della giornata. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 22,1 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,9 km/h. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 8,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. Anche in questo frangente, il vento sarà presente, ma non in modo eccessivo, con intensità che non supererà i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 49%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. Si prevede che il cielo rimarrà sereno anche nei giorni successivi, con temperature che potrebbero oscillare tra i 3°C e i 10°C. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile coprirsi adeguatamente durante le ore più fredde della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +3° perc. -1.2° Assenti 18 O max 33.1 Ponente 83 % 993 hPa 5 cielo coperto +2.5° perc. -2° Assenti 19.4 ONO max 33.3 Maestrale 81 % 996 hPa 8 cielo sereno +4.9° perc. +2.6° Assenti 9.8 NO max 20.6 Maestrale 61 % 1000 hPa 11 cielo sereno +10.1° perc. +8.2° Assenti 8.2 NO max 14.1 Maestrale 39 % 1004 hPa 14 cielo sereno +10.2° perc. +8.4° Assenti 6.2 O max 12.2 Ponente 42 % 1006 hPa 17 cielo sereno +5.3° perc. +4.4° Assenti 4.9 NO max 16.7 Maestrale 56 % 1010 hPa 20 cielo sereno +3.8° perc. +1.3° Assenti 9.5 NNO max 13.5 Maestrale 52 % 1014 hPa 23 cielo sereno +2.8° perc. +0.4° Assenti 8.3 NNO max 10.7 Maestrale 48 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:40

