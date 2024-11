Previsioni Meteo Montichiari: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Domenica 17 Novembre a Montichiari si preannuncia una giornata caratterizzata da un’evoluzione meteo interessante. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel corso della sera, quando il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 11°C nel pomeriggio, mentre la sera porterà un lieve abbassamento, con valori che si aggireranno attorno ai 7°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da poche nuvole, con temperature che varieranno da 5,4°C a 10,4°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 61% e il 78%. Le condizioni meteo si stabilizzeranno nel pomeriggio, quando il cielo si presenterà sereno e le temperature raggiungeranno il loro picco. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo il clima gradevole per le attività all’aperto.

Nel corso della sera, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della sensazione di freddo. Le temperature scenderanno e l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per Montichiari indicano una giornata di Domenica con un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità. Le temperature si manterranno moderate, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto fino al pomeriggio. Tuttavia, è consigliabile prepararsi a un clima più fresco e umido durante la sera. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile ulteriore abbassamento delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.8° perc. +5.8° Assenti 4.6 ONO max 5.3 Maestrale 80 % 1019 hPa 4 poche nuvole +5.5° perc. +5.5° Assenti 4.4 NO max 5 Maestrale 80 % 1018 hPa 7 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° Assenti 3 NNO max 4 Maestrale 76 % 1017 hPa 10 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.2 SSO max 3.9 Libeccio 64 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 3.5 OSO max 4.8 Libeccio 62 % 1014 hPa 16 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 2.8 ESE max 3.1 Scirocco 75 % 1014 hPa 19 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 4.3 ENE max 5 Grecale 80 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.6 ENE max 4.7 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:44

